Partido Comunista se reúne para decidir liderança do Vietnã e curso político amplo até 2031
O conclave político mais importante do Vietnã começou nesta segunda-feira, 19, quando o Partido Comunista no poder se reuniu para decidir a liderança do país e o curso político amplo para os próximos cinco anos.
Um total de 1.586 delegados de todo o Vietnã se reuniram na capital, Hanói, para o Congresso Nacional, o órgão de decisão mais alto do partido que elege sua liderança principal e define prioridades que moldam a direção política e econômica do país.
Os delegados elegerão cerca de 200 membros para o Comitê Central do partido, que por sua vez nomeia de 17 a 19 membros para o poderoso Politburo em um processo cuidadosamente coreografado.
Além de resolver a questão de quem liderará o Vietnã até 2031, o Congresso também determinará como o sistema de partido único do país responderá a um mundo muito mais turbulento, enquanto a potência exportadora do Sudeste Asiático persegue sua ambiciosa meta de se tornar uma economia de alta renda até 2045 em meio à intensificação da rivalidade entre EUA e China e a uma economia global fragmentada.
*Fonte: Associated Press.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.