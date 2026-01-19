Partido Comunista se reúne para decidir liderança do Vietnã e curso político amplo até 2031

O conclave político mais importante do Vietnã começou nesta segunda-feira, 19, quando o Partido Comunista no poder se reuniu para decidir a liderança do país e o curso político amplo para os próximos cinco anos.

Um total de 1.586 delegados de todo o Vietnã se reuniram na capital, Hanói, para o Congresso Nacional, o órgão de decisão mais alto do partido que elege sua liderança principal e define prioridades que moldam a direção política e econômica do país.