Netanyahu avança contra o Irã e promete resposta "jamais vista" em caso de ataque

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, elevou o tom contra o Irã para que o país persa não "cometa um erro" ao lançar qualquer ataque contra Israel, prometendo uma resposta contundente. "Se o Irã cometer o erro de nos atacar, responderemos com uma força que o país jamais experimentou", afirmou Netanyahu, no parlamento de Israel. O premiê acrescentou que "ninguém pode prever o que acontecerá no Irã, mas, aconteça o que acontecer, o país nunca mais será o mesmo".

Netanyahu também rejeitou acusações de que seu governo esteja conduzindo Israel rumo ao autoritarismo e pediu aos críticos que concentrem a atenção no "tratamento violento do Irã contra sua própria população".