'Não é culpa do Vinícius', afirma Mbappé sobre vaias no Bernabéu

O atacante francês Kylian Mbappé defendeu Vinícius Júnior nesta segunda-feira (19), dois dias depois da vitória do Real Madrid sobre o Levante (2 a 0), durante a qual o brasileiro foi vaiado pela torcida no estádio Santiago Bernabéu. O clube merengue vive uma crise que se agravou desde a derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, que levou à demissão do técnico Xabi Alonso há uma semana, e a eliminação nas oitavas de final da Copa do Rei três dias depois pelo Albacete, time da segunda divisão espanhola.

"Não é culpa do Vinícius. É culpa de todo o elenco", declarou Mbappé em entrevista coletiva na véspera do duelo contra o Monaco pela Liga dos Campeões.

"A torcida não tem que apontar um jogador e vaiar só a ele. Precisamos mudar essa situação e sabemos disso", acrescentou. Por outro lado, Mbappé disse que entende a bronca da dos torcedores. "Antes de ser jogador, eu era um jovem que via os jogos e, se não estivesse feliz, vaiava. Entendo isso porque não estamos indo bem", explicou.

"O que eu não gostei foi porque, se vaiarem, tem que ser toda a equipe. Não deveriam culpar um jogador. Estamos mal como equipe e temos personalidade para mudar isso dentro de campo", ressaltou. Em resposta às insistentes perguntas dos jornalistas na coletiva, o astro francês descreveu Vinícius Júnior como um "grande jogador" e "um cara incrível". "Tenho a sorte de conhecê-lo e gosto muito dele. Temos que protegê-lo melhor para que ele não fique sozinho contra todos. Ele não está sozinho no Real Madrid. Estamos todos com ele. Se ele estiver no seu melhor nível, é um dos melhores do mundo", afirmou.

Mbappé também elogiou Xabi Alonso, que foi demitido após o vice da Supercopa da Espanha e substituído por Álvaro Arbeloa, que estreou no comando da equipe na eliminação da Copa do Rei. "Dizer que o Xabi não triunfou não é verdade. Ele saiu antes de terminarem os títulos. Para mim, o Xabi será um grande treinador. Tive uma grande relação com ele. Ele tem essa grande obsessão pelos detalhes, pelo jogo. Foi uma decisão do clube e temos que respeitar", ressaltou o jogador, que revelou que conversou com seu agora ex-técnico quando ele foi demitido. Questionado sobre as notícias veiculadas na França de que teria viajado para a Supercopa para salvar o emprego de Alonso, o atacante afirmou que já havia um plano para o seu retorno.