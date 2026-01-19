MP da Noruega apresenta novas acusações contra filho de princesa herdeira

O filho mais velho da princesa herdeira da Noruega, que será julgado em fevereiro pela acusação de ter estuprado quatro mulheres, foi indiciado por novos crimes, incluindo um relacionado a entorpecentes, informou o Ministério Público nesta segunda-feira (19). No pior escândalo a atingir a família real norueguesa, Marius Borg Høiby foi indiciado em 18 de agosto por quatro estupros e outros 28 crimes, em especial por agressões contra ex-companheiras.

O jovem, de 29 anos, é fruto de um relacionamento anterior ao casamento de sua mãe com o príncipe herdeiro Haakon.

Ao todo, sete mulheres denunciaram ter sido vítimas de Høiby, entre elas uma de suas ex-namoradas, Nora Haukland, e a artista Linni Meister. O promotor Sturla Henriksbo informou, em comunicado enviado à AFP, que nesta segunda-feira foi apresentada uma acusação adicional contra Høiby, que inclui seis crimes. Um dos crimes diz respeito a um "grave delito de tráfico de drogas" relacionado a um episódio em 2020 "que envolveu 3,5 quilos de maconha". Høiby admitiu o crime, indicou Henriksbo.