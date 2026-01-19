Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

MP da Noruega apresenta novas acusações contra filho de princesa herdeira

MP da Noruega apresenta novas acusações contra filho de princesa herdeira

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O filho mais velho da princesa herdeira da Noruega, que será julgado em fevereiro pela acusação de ter estuprado quatro mulheres, foi indiciado por novos crimes, incluindo um relacionado a entorpecentes, informou o Ministério Público nesta segunda-feira (19).

No pior escândalo a atingir a família real norueguesa, Marius Borg Høiby foi indiciado em 18 de agosto por quatro estupros e outros 28 crimes, em especial por agressões contra ex-companheiras.

O jovem, de 29 anos, é fruto de um relacionamento anterior ao casamento de sua mãe com o príncipe herdeiro Haakon.

Ao todo, sete mulheres denunciaram ter sido vítimas de Høiby, entre elas uma de suas ex-namoradas, Nora Haukland, e a artista Linni Meister.

O promotor Sturla Henriksbo informou, em comunicado enviado à AFP, que nesta segunda-feira foi apresentada uma acusação adicional contra Høiby, que inclui seis crimes.

Um dos crimes diz respeito a um "grave delito de tráfico de drogas" relacionado a um episódio em 2020 "que envolveu 3,5 quilos de maconha". Høiby admitiu o crime, indicou Henriksbo.

A advogada de Høiby, Ellen Holager Andenaes, disse à agência norueguesa NTB que seu cliente "em uma ocasião transportou maconha de um ponto A a um ponto B sem ganhar um único centavo".

Marius Borg Høiby não integra oficialmente a Casa Real e, portanto, não exerce funções oficiais.

Haakon e Mette-Marit têm dois filhos juntos: a princesa Ingrid Alexandra e o príncipe Sverre Magnus.

po/meb/an/lm/mvv

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar