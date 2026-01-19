Motoristas ficam ilhados após enorme engavetamento de veículos durante nevasca nos EUA

A polícia de Michigan, no centro-oeste dos Estados Unidos, informou nesta segunda-feira (19) que está trabalhando para desobstruir uma rodovia após um enorme engavetamento envolvendo cerca de 100 veículos no norte desse estado, onde havia excesso de neve na pista. Caminhões de carga e outros veículos colidiram na rodovia I-196 na manhã desta segunda-feira, o que fez com que muitos carros saíssem da pista em "múltiplas derrapagens".

A polícia estadual disse que há registro de numerosos feridos, mas que não há indícios de vítimas fatais.

O acidente incluiu entre 30 e 40 furgões que bloquearam a tipicamente movimentada rodovia interestadual. A via seguia interditada várias horas após o acidente. As autoridades fizeram um apelo nesta segunda aos motoristas para que diminuam a velocidade diante das condições "traiçoeiras", enquanto uma tempestade de inverno continua provocando forte precipitação de neve na região. As projeções indicam que a temperatura deve cair para -22°C. O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (NWS, na sigla em inglês) assinalou que há previsão de "mais precipitação e vento" e que o acúmulo de neve deve chegar a 35,5 centímetros em partes do sudoeste e do centro-oeste de Michigan.