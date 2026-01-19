Morre Roger Allers, codiretor de 'O Rei Leão'

O diretor e roteirista de filmes de animação Roger Allers, que codirigiu o sucesso de bilheteria "O Rei Leão", morreu aos 76 anos no sábado (17), anunciou o diretor executivo da Disney, Robert Iger, em sua conta no Instagram.

"Roger Allers foi um criativo visionário, cujas inúmeras contribuições para a Disney continuarão vivas para as próximas gerações", escreveu Iger na noite de domingo (18).