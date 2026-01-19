Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Morre Roger Allers, codiretor de 'O Rei Leão'

AFP
O diretor e roteirista de filmes de animação Roger Allers, que codirigiu o sucesso de bilheteria "O Rei Leão", morreu aos 76 anos no sábado (17), anunciou o diretor executivo da Disney, Robert Iger, em sua conta no Instagram.

"Roger Allers foi um criativo visionário, cujas inúmeras contribuições para a Disney continuarão vivas para as próximas gerações", escreveu Iger na noite de domingo (18).  

"Ele compreendia o poder das grandes histórias. Seu trabalho ajudou a definir uma era da animação que continua sendo fonte de inspiração para o público em todo o mundo. Somos profundamente gratos por tudo o que ele deu à Disney", acrescentou.  

Allers trabalhou em vários clássicos da Disney, como "Tron", "A Pequena Sereia", "A Bela e a Fera" e "Aladdin", além de "O Rei Leão" (1994), um dos maiores sucessos desses estúdios.

