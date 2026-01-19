Mais alta autoridade militar da Otan se reunirá em 21 e 22 de janeiro em Bruxelas

A mais alta Autoridade Militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se reunirá nos dias 21 e 22 de janeiro de 2026 em Bruxelas (Bélgica), com presença de chefes de Defesa, segundo comunicado. O encontro será presidido pelo presidente do Comitê Militar (CMC), Almirante Giuseppe Cavo Dragone, com a participação dos 32 Aliados.

A nota diz que o Comandante Supremo Aliado na Europa (SACEUR), general Alexus Grynkewich, e o Comandante Supremo Aliado de Transformação (SACT), almirante Pierre Vandier, também estarão presentes, assim como os chefes de Defesa Parceiros do Indo-Pacífico da Otan, Geórgia e Ucrânia.