Mais alta autoridade militar da Otan se reunirá em 21 e 22 de janeiro em Bruxelas
A mais alta Autoridade Militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se reunirá nos dias 21 e 22 de janeiro de 2026 em Bruxelas (Bélgica), com presença de chefes de Defesa, segundo comunicado. O encontro será presidido pelo presidente do Comitê Militar (CMC), Almirante Giuseppe Cavo Dragone, com a participação dos 32 Aliados.
A nota diz que o Comandante Supremo Aliado na Europa (SACEUR), general Alexus Grynkewich, e o Comandante Supremo Aliado de Transformação (SACT), almirante Pierre Vandier, também estarão presentes, assim como os chefes de Defesa Parceiros do Indo-Pacífico da Otan, Geórgia e Ucrânia.
Como informado, na primeira sessão, o SACEUR informará os chefes de Defesa sobre o status da prontidão da Otan para "reforçar a postura de dissuasão e defesa coletiva da Aliança" diante de desafios comuns de segurança, enquanto na segunda sessão o SACT abordará como a organização pode acelerar a entrega de capacidades relevantes "apoiando as nações na adoção e implementação de inovações, na escala e ritmo adequados".
Os chefes também devem discutir a situação na Ucrânia, bem como o apoio da Otan ao país, incluindo a Assistência de Segurança da Otan e Treinamento para a Ucrânia (NSATU) e o Centro Conjunto de Análise, Treinamento e Educação (JATEC).