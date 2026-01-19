Líder norte-coreano destitui vice-premiê e critica 'incompetência'

O líder norte-coreano Kim Jong Un demitiu seu vice-primeiro-ministro durante uma visita a um complexo industrial, na qual criticou "a incompetência" de seus funcionários da área econômica, informou nesta terça-feira (20) a imprensa estatal. "Kim Jong Un destituiu Yang Sung Ho de forma imediata", por considerá-lo "incapaz de assumir responsabilidades importantes", informou a agência de notícias oficial KCNA.

"Em poucas palavras, foi um erro acidental em nosso processo de nomeação de quadros", disse o líder, que inaugurou um projeto de modernização do complexo industrial de Ryongsong.