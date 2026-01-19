Israel lança ofensiva de larga escala na Cisjordânia e no sul do Líbano, apesar de cessar-fogo

Israel lançou uma ofensiva de grande escala em Hebron, no sul da Cisjordânia, de acordo com a Al Jazeera, citando um comunicado conjunto do exército israelense e o serviço de segurança interna, Shin Bet, nesta segunda-feira, 19.

Segundo as informações, a ação visa "frustrar a infraestrutura terrorista" e confiscar armas na área de Jebel Johar. Ainda, o exército alertou que a operação continuará por "vários dias".