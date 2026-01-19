Israel lança ofensiva de larga escala na Cisjordânia e no sul do Líbano, apesar de cessar-fogo
Israel lançou uma ofensiva de grande escala em Hebron, no sul da Cisjordânia, de acordo com a Al Jazeera, citando um comunicado conjunto do exército israelense e o serviço de segurança interna, Shin Bet, nesta segunda-feira, 19.
Segundo as informações, a ação visa "frustrar a infraestrutura terrorista" e confiscar armas na área de Jebel Johar. Ainda, o exército alertou que a operação continuará por "vários dias".
Paralelamente, em mensagem enviada via Telegram, as Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram que atacaram infraestruturas terroristas em diversas áreas do sul do Líbano nesta segunda e que a violência atingiu estruturas militares utilizadas pelo grupo Hezbollah para realizar "exercícios e treinamentos terroristas".
Os israelenses alegam que os locais também eram utilizados para "planejar e executar ataques contra tropas das IDF e civis israelenses".
"Nesses locais, os terroristas participavam de exercícios de tiro e treinamento adicional no uso de diversas armas. A atividade do Hezbollah nesses locais constitui uma violação dos acordos de cessar-fogo entre Israel e Líbano", escreve em mensagem, que acrescenta que a IDF continuará operando "para eliminar qualquer ameaça contra o Estado de Israel".