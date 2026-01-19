O Instituto Europeu de Estatística (Eurostat) havia estimado inicialmente a inflação em 2,0%, em linha com a meta do Banco Central Europeu (BCE).

A inflação na zona do euro desacelerou para 1,9% em dezembro, segundo dados revisados divulgados nesta segunda-feira(19), após os preços dos alimentos apresentarem aumentos mais moderados.

Em novembro, o índice havia sido de 2,1% em comparação com o ano anterior.

A revisão se explica pelo menor aumento nos preços de alimentos, bebidas alcoólicas e tabaco em dezembro, que subiram 2,5% em vez dos 2,6% inicialmente calculados pelo Eurostat.

Os dados revisados reforçam a visão do BCE de que a inflação permanece controlada, após a instituição ter optado novamente por manter as taxas de juros inalteradas em sua reunião de dezembro.

A inflação subjacente, que exclui os preços voláteis de energia e alimentos e é um indicador-chave para os analistas, foi confirmada em 2,3% em comparação com o ano anterior.