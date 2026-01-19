Groenlândia: Meloni diz que tarifa é erro, mas cita possível problema de comunicação com EUA
A primeira-ministra da Itália, Georgia Meloni, classificou que um aumento de tarifas para nações que buscam contribuir para a segurança da Groenlândia é "um erro" e não compartilha dessa posição, em comentários para repórteres no domingo (18). Por outro lado, ela ponderou que pode ter ocorrido "um problema de entendimento, comunicação e interpretação" dos EUA sobre as movimentações europeias de enviar tropas para a ilha que pertence ao Reino da Dinamarca.
"Foi convocada uma reunião de nível europeu e acredito que seja muito importante conversarmos e evitar uma escalada, podemos trabalhar juntos para atingir um objetivo. Estou trabalhando para diminuir as tensões e retomar o diálogo", afirmou.
Meloni afirmou que conversou com o presidente americano, Donald Trump, e expôs seus pensamentos sobre o tema, e acrescentou que os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) também estão trabalhando em uma estratégia para garantir a segurança da região.
"Do ponto de vista americano, talvez não estivesse claro a mensagem que foi enviada desse lado do Atlântico. A intenção que se tinha de alguns países europeus não era antiamericana, os atores que preocupam são outros", mencionou.
Gaza
Em relação à Gaza, a premiê disse que a Itália foi convocada para participar do Conselho para a paz montado por Trump e disse esperar que o país "faça a diferença".