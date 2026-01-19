Groenlândia: Meloni diz que tarifa é erro, mas cita possível problema de comunicação com EUA

A primeira-ministra da Itália, Georgia Meloni, classificou que um aumento de tarifas para nações que buscam contribuir para a segurança da Groenlândia é "um erro" e não compartilha dessa posição, em comentários para repórteres no domingo (18). Por outro lado, ela ponderou que pode ter ocorrido "um problema de entendimento, comunicação e interpretação" dos EUA sobre as movimentações europeias de enviar tropas para a ilha que pertence ao Reino da Dinamarca.

"Foi convocada uma reunião de nível europeu e acredito que seja muito importante conversarmos e evitar uma escalada, podemos trabalhar juntos para atingir um objetivo. Estou trabalhando para diminuir as tensões e retomar o diálogo", afirmou.