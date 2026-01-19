Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

França aprovará orçamento sem voto do Parlamento, apesar de risco de censura

França aprovará orçamento sem voto do Parlamento, apesar de risco de censura

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, anunciou nesta segunda-feira (19) que aprovará o orçamento de 2026 sem o voto do Parlamento após vários meses de debates, apesar do risco de moção de censura ao seu governo.

A segunda economia da União Europeia está mergulhada em uma crise política desde a antecipação das eleições de 2024, que deixou a Assembleia Nacional (câmara baixa) sem maiorias e dividida em três blocos: esquerda, centro-direita e extrema direita.

Lecornu chegou ao poder em setembro e, para evitar a queda do seu governo no Parlamento, como aconteceu com os seus dois antecessores, prometeu à oposição socialista que submeteria o orçamento à votação parlamentar.

Sua estratégia conseguiu a aprovação da primeira parte, relativa ao financiamento da Segurança Social, em troca da suspensão até 2028 da impopular reforma das pensões do presidente, Emmanuel Macron.

Mas as discussões sobre a segunda parte, ligada ao funcionamento do Estado, não conseguiram alcançar um consenso e, na quinta-feira, o governo fechou a porta à sua aprovação pelo Parlamento.

Nesta segunda-feira, o conselho de ministros analisou a ativação do procedimento denominado "artigo 49.3", que permite a aprovação de um orçamento sem o voto do Parlamento, como o governo francês vem fazendo desde 2022.

Ao término, Lecornu anunciou sua ativação na terça-feira para dotar-se rapidamente de um orçamento que, além disso, respeite a redução do déficit público para 5% do PIB. O trâmite pode durar várias semanas.

A "credibilidade" da França depende "em grande medida" de cumprir os 5% do PIB, ressaltou o premiê de centro-direita, em um momento em que o país busca higienizar suas endividadas contas públicas.

O partido de esquerda radical França Insubmissa (LFI) já anunciou que apresentará uma moção de censura contra o governo, que, se aprovada, também derrubaria o projeto de orçamento.

Mas, para afastar esse risco, o governo multiplicou nos últimos dias o anúncio de várias medidas sociais que respondem às reivindicações da oposição socialista, cujos votos são essenciais para uma eventual censura.

"O 49.3 era a menos ruim das soluções para dotar a França de um orçamento", que inclui "medidas de justiça e de progresso social e ambiental", assegurou o deputado socialista Romain Eskenazi, antes do aguardado anúncio.

tjc/mb/ic/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar