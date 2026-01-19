FMI eleva previsão de crescimento mundial para 2026, mas alerta para IA e riscos comerciais

O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou para cima, nesta segunda-feira (19), sua previsão de crescimento mundial para 2026, graças ao impulso dos investimentos tecnológicos, mas advertiu que o impacto da inteligência artificial (IA) e o ressurgimento de tensões comerciais poderiam provocar perturbações. O crescimento da economia mundial se manterá estável em relação a 2025, em 3,3% este ano, assinalou o FMI - 0,2 ponto percentual a mais que o previsto em outubro.

Este crescimento de 3,3% significaria igualar o do ano de 2025.

O Fundo advertiu, em sua atualização das Perspectivas da Economia Mundial, que "a resiliência mostrada até agora se deve, em grande medida, a alguns poucos setores", o que indica vulnerabilidade. Embora a economia global pareça estar "deixando para trás as disrupções comerciais e tarifárias de 2025", isto não significa que não tenha tido impacto, disse o economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas. Ao contrário, os desafios foram compensados por "ventos de cauda do auge da IA e do investimento tecnológico", disse a jornalistas.

Isto foi especialmente certo no caso da América do Norte e da Ásia, assinalou o FMI. - América Latina - As novas perspectivas para a América Latina são de um crescimento de 2,2%, o que significa 0,1 ponto percentual a menos.

O Brasil cresceria 1,6% em 2026, 0,3 ponto percentual a menos, enquanto o crescimento do México se manteria inalterado, com 1,5%. - Tarifas e inflação - O setor privado mostrou em 2025 uma capacidade de adaptação para enfrentar os choques comerciais, enquanto o apoio fiscal e monetário proporcionou impulso.

Desde que voltou à Casa Branca, em janeiro passado, o presidente americano, Donald Trump, impôs tarifas aduaneiras generalizadas que afetaram tanto aliados quanto concorrentes, agitando os mercados financeiros e as cadeias de abastecimento, e disparando as tensões comerciais. Mas o governo Trump fechou logo em seguida acordos tarifários com vários parceiros e, de forma crucial, alcançou uma trégua temporária com a China, a segunda maior economia do mundo. Por ora, espera-se que a inflação global diminua dos estimados 4,1% em 2025 para 3,8% em 2026.