Filho de David e Victoria Beckham acusa os pais de quererem 'destruir' seu casamento

Em mensagem publicada em suas redes sociais, o jovem detalhou como, segundo ele, David e Victoria tentam sabotar seu relacionamento com a atriz americana Nicola Peltz Beckham.

Brooklyn Peltz Beckham, filho de David e Victoria Beckham, acusou seus pais, nesta segunda-feira (19), de tentarem "destruir" seu casamento, e disse que descarta uma reconciliação com eles.

"Meus pais tentam incessantemente destruir minha relação, desde antes do meu casamento", afirmou no Instagram, onde tem 16 milhões de seguidores. "Não estou sendo controlado, estou me defendendo pela primeira vez na minha vida. Não quero me reconciliar com a minha família."

Brooklyn, 26, trabalha como modelo e é o filho mais velho do ex-capitão da seleção inglesa de futebol e da estilista e ex-integrante do grupo pop Spice Girls. Em 2022, casou-se com Nicola, filha do empresário Nelson Peltz e da ex-modelo Claudia Heffner Peltz.

Segundo Brooklyn, seus pais sempre trataram sua mulher com desprezo. "Minha mãe cancelou na última hora a confecção do vestido de Nicola, mesmo ela estando muito animada para usar uma criação sua, o que a obrigou a procurar um vestido novo às pressas", contou.

Brooklyn também disse que Nicola não foi convidada para a festa de 50 anos de seu pai, em maio passado. "Minha família valoriza a promoção pública e os patrocínios acima de tudo. A marca Beckham vem em primeiro lugar", criticou.