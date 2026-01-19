Explosão em restaurante de Cabul mata ao menos sete pessoas e deixa mais de 12 feridos

Uma explosão em um restaurante no centro de Cabul, no Afeganistão, deixou ao menos sete mortos e mais de uma dezena de feridos nesta segunda-feira, 19. As informações foram confirmadas pela ONG italiana Emergency, que administra um centro cirúrgico na capital afegã, e por autoridades locais. Segundo a Emergency, 20 pessoas foram atendidas após a explosão ocorrida no bairro de Shahr-e-Naw, próximo ao hospital mantido pela organização. "Entre as pessoas que foram atendidas havia sete pessoas que chegaram mortas", informou a entidade em comunicado, ressaltando que o número de vítimas ainda é provisório.

A explosão aconteceu em um restaurante chinês localizado no distrito de Shahr-e-Naw. De acordo com o porta-voz da polícia de Cabul, Khalid Zadran, o estabelecimento era de propriedade conjunta de um cidadão afegão, um cidadão chinês e sua esposa, e era frequentado por muçulmanos chineses. Segundo ele, um cidadão chinês e seis afegãos morreram no local. A explosão teria ocorrido nas proximidades da cozinha do restaurante, e a causa segue sob investigação.