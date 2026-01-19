EUA: Rubio e ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita conversam sobre situação no Irã

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, conversou nesta segunda-feira, 19, com o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, para continuarem a coordenação em apoio à segurança e estabilidade regionais diante da situação em andamento no Irã.

Ambos também concordaram em manter contato próximo sobre os desdobramentos em toda a região, segundo o porta-voz principal adjunto do Departamento de Estado, Tommy Pigott, sem dar mais detalhes.