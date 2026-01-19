EUA: Greer viaja amanhã para Davos como parte da delegação liderada por Trump

O Representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, viajará para Davos de 19 a 22 de janeiro, para participar da Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial, como parte da delegação liderada pelo presidente Donald Trump.

No Fórum, Greer realizará reuniões com seus homólogos estrangeiros, bem como com líderes empresariais, e participará de uma reunião de ministros da Organização Mundial do Comércio (OMC), segundo comunicado.