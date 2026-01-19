EUA: Greer viaja amanhã para Davos como parte da delegação liderada por Trump -
O Representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, viajará para Davos de 19 a 22 de janeiro, para participar da Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial, como parte da delegação liderada pelo presidente Donald Trump.
No Fórum, Greer realizará reuniões com seus homólogos estrangeiros, bem como com líderes empresariais, e participará de uma reunião de ministros da Organização Mundial do Comércio (OMC), segundo comunicado.
Nesta terça-feira, 20, ele fará um discurso na USA House às 20h (de Brasília) destacando como as tarifas "historicamente funcionaram como ferramentas para apoiar a indústria doméstica, o crescimento nacional e a resiliência econômica", acrescenta a nota.
Após suas observações, Greer se reunirá com a editora do Financial Times, Roula Khalaf, para uma sessão de perguntas e respostas moderada.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente