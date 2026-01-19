Djokovic chega à 100ª vitória no Aberto da Austrália; Swiatek sofre para avançar

Dez vezes campeão do Aberto da Austrália, o veterano sérvio Novak Djokovic se classificou com autoridade para a segunda rodada ao alcançar a marca de 100 vitórias no torneio nesta segunda-feira (19), dia que também marcou a estreia da polonesa Iga Swiatek, número 2 do ranking da WTA, que sofreu mais do que o esperado para avançar. - "Gosto dessa música" -

"É realmente a minha quadra favorita", disse Djokovic, atual número 4 do mundo, na Rod Laver Arena após derrotar sem sustos o espanhol Pedro Martinez (N.71) por 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-2 e 6-2.

O sérvio de 38 anos quer voltar a levantar o troféu em Melbourne para se isolar como o maior vencedor de Grand Slams entre homens e mulheres. Atualmente ele divide a marca com a lendária australiana Margaret Court, com 24 títulos. Antes desta 100ª vitória na Austrália, ele já havia alcançado 102 vitórias em Wimbledon (com sete títulos) e 101 em Roland Garros (com três). "O que dizer? Gosto dessa música", resumiu 'Nole' sobre seus números estratosféricos.

Quanto ao desempenho em quadra, em seu primeiro jogo no ano, Djokovic considera que "deu o recado" tanto para si mesmo como para os adversários. - Medvedev mantém ritmo de vitórias - Em reconstrução nos últimos meses, o russo Daniil Medvedev (N.12), ex-número 1 do mundo, se postula cada vez mais como candidato ao título: continua invicto em 2026 ao vencer nesta segunda-feira o holandês Jesper De Jong (N.73) por 7-5, 6-2 e 7-6 (7/2), mantendo o ritmo após o título do ATP 250 de Brisbane.

"O ano passado não foi minha melhor temporada, mas agora estou jogando cada vez melhor", resumiu Medvedev. O russo de 29 anos disputou em Melbourne as finais de 2021, 2022 e 2024, todas perdidas, mas foi eliminado na segunda rodada em 2025. Quem também avançou, para delírio do público, foi o suíço Stan Wawrinka (N.139), de 40 anos, que bateu o sérvio Laslo Djere (N.92) com parciais de 5-7, 6-3, 6-4 e 7-6 (7/4).

"É incrível. A única razão para voltar [ano após ano] é este carinho que recebo", disse Wawrinka, campeão na Austrália em 2014 e que este ano participa pela última vez do torneio. O suíço, dono de três títulos de Grand Slam (campeão de Roland Garros em 2015 e do US Open em 2016), já anunciou que vai se aposentar no final da temporada 2026. - "Estava enferrujada" -