Como vence na visita à Lazio (3-0) e é 6º no Italiano

O Como venceu a Lazio por 3 a 0 fora de casa nesta segunda-feira (19), com grande atuação do meio-campista argentino Nico Paz, e com esse resultado se manteve na briga por uma vaga nas competições europeias. Paz marcou o segundo gol do Como aos 24 minutos e fechou o placar em Roma com um belo chute de longa distância aos três do segundo tempo.

Até o momento nesta temporada, o argentino de 21 anos marcou oito gols e deu seis assistências com a camisa do Como, clube que pertence à gigante do tabaco Djarum e é comandado pelo técnico Cesc Fàbregas, ex-jogador do Barcelona, Arsenal e Chelsea.

"Temos que continuar assim, jogando uma ótima partida em um campo difícil. Para mim, foi um dos nossos melhores jogos. Jogamos como um grande time. Temos que continuar nesse ritmo. Europa? Estamos apenas focados em jogar bem em cada partida", disse Paz ao Corriere dello Sport após o jogo. Em sua segunda temporada de volta à primeira divisão italiana após um quarto de século, a equipe superou as expectativas e ocupa a sexta posição, que garante uma vaga na Conference League. Com 37 pontos em 21 jogos, a equipe está a apenas cinco pontos da zona classificatória para a Liga dos Campeões.

Paz, contratado em agosto passado junto ao Real Madrid em um acordo complexo que garante ao clube espanhol uma opção de recompra antes de 2027, poderia ter marcado um hat-trick, mas desperdiçou um pênalti aos 35 minutos. Por outro lado, a Lazio atravessa um período difícil sob o comando de Maurizio Sarri, que teve que lidar com a venda de dois jogadores importantes, Matteo Guendouzi e Valentín Castellanos, durante a atual janela de transferências de inverno. O time romano ocupa a nona posição, nove pontos atrás do Como, e foi vaiado pela torcida no Estádio Olímpico, que recebeu um pequeno público.

Também nesta segunda-feira, Cremonese e Hellas Verona empataram em 0 a 0. --- Programação e resultados da 21a rodada do Campeonato Italiano - Sexta-feira:

Pisa - Atalanta 1 - 1 - Sábado: Udinese - Inter 0 - 1