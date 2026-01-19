Com 14 atletas, Brasil terá sua maior delegação nos Jogos Olímpicos de Inverno

Com 14 atletas, o Brasil terá sua maior delegação de todos os tempos nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, anunciou o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) nesta segunda-feira (19). Lucas Pinheiro Braathen (esqui alpino), nascido em Oslo, na Noruega, é uma das maiores esperanças do Brasil, que busca se tornar o primeiro país sul-americano a conquistar uma medalha olímpica em esportes de inverno.

O evento será realizado de 6 a 22 de fevereiro.

Braathen, de 25 anos, já subiu ao pódio nove vezes no circuito do Mundial de Esqui Alpino e lidera a delegação brasileira ao lado de Nicole Silveira (skeleton) e Edson Bindilatti (bobsleigh). O recorde anterior de participação do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno era em Sochi 2014, com 13 atletas. "Este é um marco importante para os esportes de inverno no Brasil", disse o chefe da delegação, Emilio Strapasson, em comunicado divulgado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB).