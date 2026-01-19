Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com 14 atletas, Brasil terá sua maior delegação nos Jogos Olímpicos de Inverno

Autor AFP
Tipo Notícia

Com 14 atletas, o Brasil terá sua maior delegação de todos os tempos nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, anunciou o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) nesta segunda-feira (19).

Lucas Pinheiro Braathen (esqui alpino), nascido em Oslo, na Noruega, é uma das maiores esperanças do Brasil, que busca se tornar o primeiro país sul-americano a conquistar uma medalha olímpica em esportes de inverno. 

O evento será realizado de 6 a 22 de fevereiro.

Braathen, de 25 anos, já subiu ao pódio nove vezes no circuito do Mundial de Esqui Alpino e lidera a delegação brasileira ao lado de Nicole Silveira (skeleton) e Edson Bindilatti (bobsleigh).

O recorde anterior de participação do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno era em Sochi 2014, com 13 atletas.

"Este é um marco importante para os esportes de inverno no Brasil", disse o chefe da delegação, Emilio Strapasson, em comunicado divulgado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). 

"Isso aumenta a visibilidade dos atletas e inspira novas gerações", acrescentou.

Silveira, por sua vez, é tricampeão em etapas do Mundial de Skeleton, enquanto Bindilatti fará sua sexta participação olímpica no bobsleigh.

Há quatro anos, em Pequim 2022, o Brasil competiu com 10 atletas, o maior número entre as delegações sul-americanas nos Jogos.

