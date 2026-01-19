China pede que EUA abandonem narrativa de 'ameaça chinesa' sobre a Groenlândia

A China reagiu nesta segunda-feira (19) às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a Groenlândia e pediu que Washington abandone o que classificou como narrativa de "ameaça chinesa" para justificar interesses próprios na região. Questionado sobre o anúncio de tarifas americanas a países europeus ligados ao impasse em torno da ilha, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China Guo Jiakun afirmou que o país "já deixou clara várias vezes sua posição sobre a questão da Groenlândia".

Segundo o porta-voz, "o direito internacional, baseado nos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, é o fundamento da ordem internacional vigente e deve ser respeitado". Ele acrescentou que Pequim pede que os EUA "parem de usar a chamada 'ameaça chinesa' como pretexto para obter ganhos privados".