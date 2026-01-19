Bessent diz que ligação entre Groenlândia e Nobel 'é falácia' e alerta UE contra retaliação

Em conversa com repórteres às margens do Fórum Econômico Mundial em Davos, Bessent disse que "é uma completa falácia" a ideia de que a postura de Trump sobre o território autônomo dinamarquês esteja relacionada à frustração por não ter recebido o Prêmio Nobel da Paz, enfatizando que "isso simplesmente não corresponde aos fatos".

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que "todos devem levar ao pé da letra o que o presidente Donald Trump diz", ao comentar a controvérsia em torno das declarações do republicano sobre a Groenlândia.

As declarações vêm após Trump afirmar, em publicação na Truth Social, que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) teria alertado a Dinamarca por cerca de 20 anos sobre a necessidade de afastar a "ameaça russa" da Groenlândia, acrescentando que "agora é a hora, e isso será feito".

Ao contrário da fala de Bessent, a Reuters mostrou que Trump vinculou sua ofensiva diplomática e comercial ao fato de não ter sido agraciado com o Nobel da Paz, afirmando que "não se sente mais obrigado a pensar puramente em paz". O comentário reacendeu tensões com a União Europeia (UE) e temores de nova escalada tarifária, especialmente após o republicano anunciar novas sobretaxas aos países que se opuserem a seus planos em relação à ilha dinamarquesa.

Ainda em Davos, Bessent afirmou que uma retaliação europeia às novas tarifas, como planejado por líderes da UE, seria "muito imprudente" e, no cenário doméstico, avaliou que a economia dos EUA "é forte", pontuando esperar que "os investimentos acelerem este ano".

O secretário também comentou as relações entre Estados Unidos e Suíça, afirmando que "voltaram a um bom caminho após meses difíceis". A declaração ocorre em meio às negociações comerciais entre os dois países e às recentes decisões de Washington de modificar tarifas aplicadas a produtos suíços, medidas condicionadas ao avanço de um acordo comercial mais amplo em discussão entre as partes.