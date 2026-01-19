Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arsenal tem que mostrar que está melhor que no ano passado, diz Arteta

Arsenal tem que mostrar que está melhor que no ano passado, diz Arteta

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, afirmou nesta segunda-feira (19) que sua equipe precisa provar que está melhor "do que no ano passado" antes de enfrentar a Inter de Milão na Liga dos Campeões, em uma partida na qual busca a revanche após a derrota por 1 a 0 em novembro de 2024.

O Arsenal venceu todas as seis partidas que disputou na Liga dos Campeões nesta temporada, sofrendo apenas um gol, antes de visitar os vice-campeões da última edição do torneio na terça-feira, na Itália.

Na temporada passada, os 'Gunners' perderam por 1 a 0 no Estádio Giuseppe Meazza durante a fase de grupos, em novembro de 2024.

Portanto, o Arsenal tem tanto uma dívida a saldar quanto um bom momento a manter, já que lidera com folga a Premier League e a fase de liga da Champions.

"Os resultados têm um impacto emocional na equipe, no nível de confiança. Sabemos que amanhã (terça-feira) temos que vir aqui para vencer. É um passo que não conseguimos dar no ano passado. Agora temos que mostrar que somos melhores do que éramos naquela época", declarou Arteta na coletiva de imprensa.

O técnico espanhol confirmou que os jogadores lesionados - Piero Hincapié, Max Dowman e Riccardo Calafiori - ainda não estão recuperados. Por outro lado, Christian Mosquera e Kai Havertz estarão disponíveis para a partida, que é a penúltima da fase de liga.

jta/cl/raa/aam/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar