Após confusão, Senegal é campeão da Copa Africana de futebol

A partida entre as seleções estava 0 a 0 quando, perto do final do segundo tempo, o árbitro assinalou, com a ajuda do VAR, um pênalti polêmico para a equipe marroquina. A decisão fez com que os senegaleses, que não concordaram com a marcação, deixassem o campo como forma de protesto.

Após alguns minutos fora de campo, os atletas do Senegal decidiram voltar. O espanhol de origem marroquina Brahim Díaz bateu mal a penalidade – com cavadinha – e o goleiro fez a defesa facilmente. A partida foi para a prorrogação e Pape Gueye fez o único gol logo no início do tempo extra. Com a vitória, Senegal se tornou bicampeã da Copa Africana.

FIFA

Gianni Infantino, presidente da Fifa, fez postagem em seu perfil no Instagram parabenizando o Senegal pela conquista. Ele também elogiou a seleção do Marrocos, mas não deixou de condenar a atitude dos jogadores senegaleses. O dirigente escreveu: