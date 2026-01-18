Von der Leyen: Seguimos firmes em compromisso de garantir soberania de Groenlândia e Dinamarca

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, reforçou neste domingo, 18, o compromisso em defender a soberania de Groenlândia e Dinamarca, em meio à pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para comprar o território dinamarquês.

Em publicação no X, Von der Leyen disse ter conversado com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, o presidente da França, Emmanuel Macron, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, e os primeiros-ministros de Reino Unido, Keir Starmer, e Itália, Giorgia Meloni.