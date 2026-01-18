Von der Leyen: Seguimos firmes em compromisso de garantir soberania de Groenlândia e Dinamarca
A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, reforçou neste domingo, 18, o compromisso em defender a soberania de Groenlândia e Dinamarca, em meio à pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para comprar o território dinamarquês.
Em publicação no X, Von der Leyen disse ter conversado com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, o presidente da França, Emmanuel Macron, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, e os primeiros-ministros de Reino Unido, Keir Starmer, e Itália, Giorgia Meloni.
"Juntos, reafirmamos nosso compromisso de defender a soberania da Groenlândia e do Reino da Dinamarca", escreveu Von der Leyen.
A chefe do principal órgão executivo da União Europeia assegurou ainda a intenção de sempre "proteger" os interesses estratégicos e de segurança do bloco. "Enfrentaremos esses desafios à nossa solidariedade europeia com firmeza e determinação", prometeu, sem citar Trump nominalmente.
O diálogo acontece em meio a um agravamento sem precedentes das tensões entre EUA e Europa. Ontem, Trump anunciou a imposição de tarifas sobre oito países europeus que enviaram tropas para exercícios militares perto da Groenlândia. Em resposta, a União Europeia estuda aplicar cerca de 93 bilhões de euros em sobretaxas aos americanos, segundo o jornal Financial Times.