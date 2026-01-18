União Europeia marca reunião emergencial após ameaças de Trump

Embaixadores dos 27 países-membros da União Europeia devem se reunir no Chipre neste domingo para discutir a imposição de tarifas progressivas dos Estados Unidos sobre mercadorias de oito países europeus como forma de pressionar um acordo para a "compra completa e total" da Groenlândia, território autônomo e pertencente ao Reino da Dinamarca.

Ontem, Trump disse, em uma rede social, que as tarifas começam em 10% a partir de 1º de fevereiro de 2026, e sobem para 25% em 1º de junho, caso não haja avanço nas negociações. A medida afeta diretamente países como Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia.