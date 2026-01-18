Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

União Europeia marca reunião emergencial após ameaças de Trump

União Europeia marca reunião emergencial após ameaças de Trump

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Embaixadores dos 27 países-membros da União Europeia devem se reunir no Chipre neste domingo para discutir a imposição de tarifas progressivas dos Estados Unidos sobre mercadorias de oito países europeus como forma de pressionar um acordo para a "compra completa e total" da Groenlândia, território autônomo e pertencente ao Reino da Dinamarca.

Ontem, Trump disse, em uma rede social, que as tarifas começam em 10% a partir de 1º de fevereiro de 2026, e sobem para 25% em 1º de junho, caso não haja avanço nas negociações. A medida afeta diretamente países como Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia.

Até agora, diversos líderes do bloco se manifestaram contra a medida de Trump, entre eles o presidente da França, Emmanuel Macron, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o chefe do Conselho Europeu, António Costa.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA Trump

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar