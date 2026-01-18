UE estuda tarifas de  93 bi em retaliação à ameaça de Trump à Groenlândia, diz Financial Times

Os países da UE estão estudando impor tarifas de 93 bilhões de euros aos Estados Unidos ou restringir o acesso de empresas americanas ao mercado do bloco, em resposta às ameaças de Donald Trump aos aliados da Otan que se opõem à sua campanha para anexar a Groenlândia. A informação foi publicada neste domingo, 18, pelo jornal britânico Financial Times. No sábado, 17, Trump anunciou a imposição de tarifas progressivas sobre mercadorias de oito países europeus como forma de pressionar um acordo para a "compra completa e total" da Groenlândia, território autônomo pertencente ao Reino da Dinamarca. As tarifas começam em 10% a partir de 1.º de fevereiro de 2026 e sobem para 25% em 1º de junho, caso não haja avanço nas negociações.

Em uma longa declaração publicada nas redes sociais, Trump afirmou que Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia foram subsidiados pelos Estados Unidos ao longo de décadas por meio de isenções tarifárias e outras formas de apoio econômico. "Agora, após séculos, é hora de a Dinamarca retribuir. A paz mundial está em jogo", escreveu.

A medida representa a crise mais grave nas relações transatlânticas em décadas. Neste domingo, embaixadores dos 27 países-membros da União Europeia se reuniram no Chipre para discutir medidas contra o que consideraram uma ameaça do presidente americano. Defesa da soberania A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, reforçou, em postagem nas redes sociais, o compromisso em defender a soberania de Groenlândia e Dinamarca, em meio à pressão de Trump.

Em publicação no X, Von der Leyen disse ter conversado com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, o presidente da França, Emmanuel Macron, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, e os primeiros-ministros de Reino Unido, Keir Starmer, e Itália, Giorgia Meloni. "Juntos, reafirmamos nosso compromisso de defender a soberania da Groenlândia e do Reino da Dinamarca", escreveu Von der Leyen. A chefe do principal órgão executivo da União Europeia assegurou ainda a intenção de sempre "proteger" os interesses estratégicos e de segurança do bloco. "Enfrentaremos esses desafios à nossa solidariedade europeia com firmeza e determinação", prometeu, sem citar Trump nominalmente.