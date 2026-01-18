Triunvirato, petróleo, Nobel: para onde caminha a Venezuela?

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, capturou o mandatário venezuelano, agora deposto, Nicolás Maduro, mas seu governo permanece de pé e acenando para Washington, dono do jogo, enquanto a líder da oposição María Corina Machado tenta voltar à partida. Após meses de presença militar no Caribe, a operação americana de 3 de janeiro terminou com a captura de Maduro no centro de Caracas.

Sua vice-presidente, Delcy Rodríguez, assumiu a Presidência interinamente em seu lugar e, sob pressão de Trump, concedeu acordos petrolíferos, libertou opositores presos e retomou a recepção de voos com deportados vindos dos Estados Unidos.

- Triunvirato - Após a captura de Maduro, o chavismo, no poder desde 1999 com Hugo Chávez e desde 2013 com Maduro, mostra uma frente unida. Delcy Rodríguez; seu irmão Jorge, presidente da Assembleia Nacional, e o poderoso ministro do Interior, Diosdado Cabello, considerado o braço radical da revolução bolivariana, aparecem juntos nas cerimônias oficiais.

Do chamado "clube dos cinco" (completado por Maduro e sua esposa, Cilia Flores, também detida pelos Estados Unidos), passou-se a um triunvirato. "Aos que ficaram no governo, (o que) lhes resta é trabalhar juntos" em uma agenda imposta pelos Estados Unidos para evitar um novo ataque, opina Benigno Alarcón, professor da Universidade Católica Andrés Bello. Dividir-se poderia custar caro, acrescentou. Andrés Izarra, ex-ministro de Chávez, sustenta que, na prática, "o triunvirato é uma ilusão de ótica", dado que a ala dura, representada por Cabello, "perdeu a partida".

Para Elías Ferrer, diretor da consultoria Orinoco Research, os Rodríguez "têm que incluir (Cabello) porque continua tendo muito poder, mas na verdade os atores que estão ditando o ritmo agora são Delcy, Jorge e (o ministro da Defesa) Vladimir Padrino, ou seja, o setor militar que não é o de Diosdado". O ataque "foi possível graças ao fato de ter havido colaboração dentro da Venezuela, por parte dos militares", acrescenta. - O que Trump quer? -

"Trump não busca a democracia: busca petróleo e estabilidade a baixo custo. Uma verdadeira transição democrática implicaria eleições, incerteza, tempo. Trump não tem tempo: sua janela se fecha em 2028. Uma democracia poderia votar por opções que não lhe convêm", ressalta Izarra. "Delcy oferece exatamente o que [ele] precisa: alguém que conhece o aparato, pode garantir o fluxo de petróleo, não tem legitimidade popular e, portanto, depende totalmente de Washington para sobreviver. Sua fraqueza é seu valor", acrescenta. Alarcón acredita, por sua vez, que o presidente americano não quer repetir os "erros do Iraque", no qual Washington derrubou partidários de Saddam Hussein e se deparou com um país ingovernável.