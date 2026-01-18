Stuttgart empata com Union Berlin (1-1) e segue fora do Top 3
Uma oportunidade perdida: o Stuttgart não conseguiu ir além de um empate em 1 a 1 em casa contra o Union Berlin neste domingo (18), pela 18ª rodada da Bundesliga, desperdiçando a chance de subir para o terceiro lugar na classificação.
Com 33 pontos, o Stuttgart permanece na quarta posição, empatado em pontos com o Hoffenheim, terceiro colocado, que tem um saldo de gols superior.
O Stuttgart está agora 17 pontos atrás do líder Bayern de Munique e bem longe da disputa pelo título, fazendo com que a garantia de uma vaga entre os quatro primeiros e a consequente classificação para a próxima Liga dos Campeões seja seu principal objetivo.
O empate deste domingo representa um revés para a equipe suábia, que havia começado 2026 muito bem, com vitórias contra adversários diretos na briga por vagas em competições europeias: Bayer Leverkusen (4 a 1) e Eintracht Frankfurt (3 a 2).
Neste domingo, o Stuttgart abriu o placar após uma hora de jogo, com um gol de Chris Führig (59'), mas o sul-coreano Jeong Woo-yeong, ex-jogador do Stuttgart, empatou para o time de Berlim na reta final (83').
O Union Berlin, invicto na Bundesliga nos últimos cinco jogos, ocupa a oitava posição com 24 pontos.
No sábado, o Bayern de Munique voltou a mostrar sua força ao golear por 5 a 1 fora de casa o RB Leipzig, que caiu da terceira para a quinta posição neste fim de semana.
A equipe de Munique mantém uma vantagem de 11 pontos sobre o segundo colocado, o Borussia Dortmund, que sofreu bastante no sábado para garantir uma vitória por 3 a 2 sobre o lanterna St. Pauli, com Emre Can convertendo um pênalti nos acréscimos.
--- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Werder Bremen - Eintracht Frankfurt 3 - 3
- Sábado:
Hamburgo - B. Mönchengladbach 0 - 0
Hoffenheim - Bayer Leverkusen 1 - 0
Wolfsburg - Heidenheim 1 - 1
Borussia Dortmund - St Pauli 3 - 2
Colônia - Mainz 2 - 1
RB Leipzig - Bayern de Munique 1 - 5
- Domingo:
Stuttgart - Union Berlin 1 - 1
Augsburg - Freiburg
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 50 18 16 2 0 71 14 57
2. Borussia Dortmund 39 18 11 6 1 35 17 18
3. Hoffenheim 33 17 10 3 4 35 21 14
4. Stuttgart 33 18 10 3 5 33 26 7
5. RB Leipzig 32 17 10 2 5 33 24 9
6. Bayer Leverkusen 29 17 9 2 6 34 25 9
7. Eintracht Frankfurt 27 18 7 6 5 38 39 -1
8. Unión Berlín 24 18 6 6 6 24 27 -3
9. Freiburg 23 17 6 5 6 27 29 -2
10. Colônia 20 18 5 5 8 27 30 -3
11. B. Mönchengladbach 20 18 5 5 8 23 29 -6
12. Wolfsburg 19 18 5 4 9 27 38 -11
13. Werder Bremen 18 17 4 6 7 21 34 -13
14. Hamburgo 17 17 4 5 8 17 27 -10
15. Augsburg 15 17 4 3 10 18 33 -15
16. Heidenheim 13 18 3 4 11 17 39 -22
17. Mainz 12 18 2 6 10 18 31 -13
18. St Pauli 12 17 3 3 11 16 31 -15
