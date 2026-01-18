Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Stuttgart empata com Union Berlin (1-1) e segue fora do Top 3

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

Uma oportunidade perdida: o Stuttgart não conseguiu ir além de um empate em 1 a 1 em casa contra o Union Berlin neste domingo (18), pela 18ª rodada da Bundesliga, desperdiçando a chance de subir para o terceiro lugar na classificação. 

Com 33 pontos, o Stuttgart permanece na quarta posição, empatado em pontos com o Hoffenheim, terceiro colocado, que tem um saldo de gols superior. 

O Stuttgart está agora 17 pontos atrás do líder Bayern de Munique e bem longe da disputa pelo título, fazendo com que a garantia de uma vaga entre os quatro primeiros e a consequente classificação para a próxima Liga dos Campeões seja seu principal objetivo. 

O empate deste domingo representa um revés para a equipe suábia, que havia começado 2026 muito bem, com vitórias contra adversários diretos na briga por vagas em competições europeias: Bayer Leverkusen (4 a 1) e Eintracht Frankfurt (3 a 2).

Neste domingo, o Stuttgart abriu o placar após uma hora de jogo, com um gol de Chris Führig (59'), mas o sul-coreano Jeong Woo-yeong, ex-jogador do Stuttgart, empatou para o time de Berlim na reta final (83'). 

O Union Berlin, invicto na Bundesliga nos últimos cinco jogos, ocupa a oitava posição com 24 pontos. 

No sábado, o Bayern de Munique voltou a mostrar sua força ao golear por 5 a 1 fora de casa o RB Leipzig, que caiu da terceira para a quinta posição neste fim de semana. 

A equipe de Munique mantém uma vantagem de 11 pontos sobre o segundo colocado, o Borussia Dortmund, que sofreu bastante no sábado para garantir uma vitória por 3 a 2 sobre o lanterna St. Pauli, com Emre Can convertendo um pênalti nos acréscimos.

--- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Werder Bremen - Eintracht Frankfurt 3 - 3

- Sábado:

Hamburgo - B. Mönchengladbach 0 - 0

Hoffenheim - Bayer Leverkusen 1 - 0

Wolfsburg - Heidenheim 1 - 1

Borussia Dortmund - St Pauli 3 - 2

Colônia - Mainz 2 - 1

RB Leipzig - Bayern de Munique 1 - 5

- Domingo:

Stuttgart - Union Berlin 1 - 1

Augsburg - Freiburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 50 18 16 2 0 71 14 57

2. Borussia Dortmund 39 18 11 6 1 35 17 18

3. Hoffenheim 33 17 10 3 4 35 21 14

4. Stuttgart 33 18 10 3 5 33 26 7

5. RB Leipzig 32 17 10 2 5 33 24 9

6. Bayer Leverkusen 29 17 9 2 6 34 25 9

7. Eintracht Frankfurt 27 18 7 6 5 38 39 -1

8. Unión Berlín 24 18 6 6 6 24 27 -3

9. Freiburg 23 17 6 5 6 27 29 -2

10. Colônia 20 18 5 5 8 27 30 -3

11. B. Mönchengladbach 20 18 5 5 8 23 29 -6

12. Wolfsburg 19 18 5 4 9 27 38 -11

13. Werder Bremen 18 17 4 6 7 21 34 -13

14. Hamburgo 17 17 4 5 8 17 27 -10

15. Augsburg 15 17 4 3 10 18 33 -15

16. Heidenheim 13 18 3 4 11 17 39 -22

17. Mainz 12 18 2 6 10 18 31 -13

18. St Pauli 12 17 3 3 11 16 31 -15

