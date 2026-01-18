Socorristas indonésios encontram destroços de avião desaparecido

Socorristas encontraram, neste domingo (18), os destroços de um pequeno avião desaparecido no leste da Indonésia, mas não encontraram os dez ocupantes a bordo, informaram as autoridades locais. O avião turbo-hélice da Indonesian Air Transport perdeu contato no sábado com o controle de tráfego aéreo, quando voava de Yogyakarta para a cidade de Makassar, na ilha de Sulawesi.

A equipe de buscas e resgate encontrou, em meio aos destroços, o que se acreditam ser "a fuselagem, a cauda e as janelas", informou, durante uma coletiva de imprensa, Muhammad Arif, chefe da agência de socorro Makassar.

Também foi mobilizada uma unidade aérea para buscar os ocupantes da aeronave. "Nossa prioridade é encontrar as vítimas, e esperamos que haja algumas que possamos evacuar a salvo", acrescentou Arif. O avião se acidentou no monte Bulusaraung, no parque nacional Bantimurung-Bulusaraung, vizinho à cidade de Makassar, informou Arif.

Mais de mil pessoas participam das buscas por terra e ar. O comandante militar local, Bangun Nawoko, disse, em coletiva de imprensa, que os trabalhos de resgate foram afetados pelo terreno acidentado e pela neblina. Três funcionários do Ministério de Assuntos Marinhos e Pesqueiros viajavam no avião juntamente com sete tripulantes.