Sabalenka estreia com vitória no Aberto da Austrália

A tenista número um do mundo, Aryna Sabalenka, iniciou sua trajetória no Aberto da Austrália neste domingo (18) com uma vitória por 6-4, 6-1 sobre a francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, que recebeu um convite para o torneio. A bielorrussa, que busca seu terceiro título em Melbourne, depois de vencer em 2023 e 2024, vai enfrentar na próxima rodada a chinesa Bai Zhuoxuan, que derrotou a russa Anastasia Pavlyuchenkova.

Sabalenka, de 27 anos, venceu recentemente o WTA 500 de Brisbane, torneio que abriu a temporada. No entanto, teve dificuldades em sua estreia em Melbourne, já que ela perdeu os três primeiros pontos da partida com seu próprio saque.

"Não comecei da melhor maneira, mas ela estava jogando muito bem. Foi um começo complicado", reconheceu. "É sempre difícil jogar contra alguém jovem, alguém que você não conhece e que ainda por cima é canhota", acrescentou. Com Roger Federer entre os espectadores na Rod Laver Arena, Sabalenka conseguiu quebrar o saque da adversária, mas depois vacilou novamente e perdeu o primeiro game.