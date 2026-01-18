Quem foi convidado para o Conselho de Paz para Gaza de Trump?

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, começou a implementar o seu chamado Conselho de Paz para a Faixa de Gaza no pós-guerra, e vários chefes de Estados confirmaram ter recebido convites para integrá-lo. Segundo o plano do mandatário americano, haverá um Conselho de Paz, presidido pelo próprio Trump, um comitê tecnocrata palestino para administrar provisoriamente o território e outro "conselho executivo" que teria um papel consultivo.

A Casa Branca publicou uma lista inicial de convidados e afirmou que novos nomes seriam adicionados.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o convite enviado pela administração Trump para integrar o Conselho de Paz, mas ainda não respondeu à solicitação, segundo confirmação do Itamaraty à AFP. Confira a lista das pessoas nos diferentes comitês: - Confirmados pela Casa Branca -

CONSELHO DE PAZ - A Casa Branca afirmou que o Conselho de Paz abordará questões como "o fortalecimento de capacidades de governança, as relações regionais, a reconstrução, a atração de investimentos, o financiamento em larga escala e a mobilização de capital". Donald Trump estará à frente deste Conselho. Os demais membros são:

Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos Steve Witkoff, enviado especial de Trump Jared Kushner, genro de Trump

Tony Blair, ex-primeiro-ministro do Reino Unido Marc Rowan, magnata financista americano Ajay Banga, presidente do Banco Mundial