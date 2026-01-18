Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente do Conselho Europeu anuncia reunião de líderes da UE sobre a Groenlândia

Autor AFP
Tipo Notícia

Os líderes da União Europeia (UE) vão se reunir "nos próximos dias" para coordenar sua resposta às ameaças tarifárias de Donald Trump motivadas pela disputa envolvendo a Groenlândia, anunciou neste domingo o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

"Devido à importância dos últimos acontecimentos e a fim de melhorar a coordenação, decidi convocar uma reunião extraordinária do Conselho Europeu para os próximos dias", anunciou Costa, nas redes sociais.

Segundo fontes da UE, o encontro deve acontecer na próxima quinta-feira, em Bruxelas.

jca/cls/an/ahg

