Países ameaçados por Trump com tarifas pela Groenlândia prometem 'permanecer unidos'

Os países ameaçados pelo presidente americano, Donald Trump, com novas tarifas caso se oponham a que os Estados Unidos comprem a Groenlândia, asseguraram, neste domingo (18), que "permanecerão unidos" e denunciaram uma "espiral perigosa".

"As ameaças tarifárias minam as relações transatlânticas e correm o risco de provocar uma espiral descendente perigosa", afirmaram, em um comunicado conjunto, Reino Unido, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Países Baixos, Noruega e Suécia.