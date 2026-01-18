Kiev: conversas com EUA sobre garantias de segurança foram 'substanciais'

A Ucrânia teve "conversas substanciais" com o genro de Donald Trump, Jared Kushner, e o enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff. As negociações devem continuar nesta semana, em Davos, indicou neste domingo (18) o negociador ucraniano Rustem Umerov. "Tivemos conversas substanciais sobre o desenvolvimento econômico e o plano de prosperidade, e sobre as garantias de segurança para a Ucrânia", publicou em redes sociais Umerov, secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional. Segundo o funcionário, "as consultas" continuarão durante a reunião do Fórum Econômico Mundial, em Davos, Suíça.

As conversas ocorreram no momento em que a Ucrânia sofre as consequências de bombardeios russos que afetaram suas instalações de energia, após quase quatro anos de guerra. Parte da capital, Kiev, está sem calefação.