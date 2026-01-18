Jordi Cruyff é o novo diretor técnico do Ajax

O Ajax anunciou no sábado (17) a contratação de Jordi Cruyff como novo diretor técnico do clube, a partir do dia 1º de fevereiro. "Nosso novo diretor técnico: Jordi Cruyff!", comemorou o clube holandês em sua conta no X, juntamente com uma foto do treinador, que nasceu na capital holandesa.

Em um comunicado publicado em seu site, o Ajax especificou que o contrato de Cruyff terá validade até 30 de junho de 2028.

Filho do lendário Johan Cruyff, figura chave na era de ouro do clube, com a conquista de três Copas dos Campeões da Europa consecutivas no início da década de 1970, Jordi passou pelas categorias de base do Ajax, embora nunca tenha chegado a estrear na equipe principal. Sua carreira como jogador se desenvolveu principalmente na Espanha, onde atuou por diversos clubes, incluindo o Barcelona. "De volta à minha cidade natal com um grande senso de responsabilidade e imenso orgulho", escreveu Jordi no X.

"É realmente especial estar aqui e assinar meu contrato no estádio que leva o nome do meu pai, pelo clube que foi tão importante para mim desde jovem", acrescentou no comunicado divulgado pelo clube. Jordi Cruyff assume o cargo no lugar de John Heitinga, demitido em novembro, em um momento de maus resultados em campo para o Ajax, clube acostumado a dominar o futebol holandês. O time não conquista o campeonato holandês desde 2022 e, com pouco mais da metade da temporada disputada, já está 18 pontos atrás do líder, o PSV Eindhoven. A equipe empatou no sábado com o Go Ahead Eagles, poucos dias depois de sofrer uma humilhante goleada de 6 a 0 diante do AZ Alkmaar na Copa da Holanda.