Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Irã restabelece parcialmente a internet, diz organização de cibersegurança

Irã restabelece parcialmente a internet, diz organização de cibersegurança

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O acesso à internet foi parcialmente restabelecido no Irã, dez dias depois que as autoridades impuseram um bloqueio em 8 de janeiro, devido à onda de protestos que sacudiram o país, informou uma organização de cibersegurança neste domingo (18).

"Os dados de tráfego indicam um retorno significativo de alguns serviços online, como Google, o que sugere que foi habilitado um acesso com um alto nível de filtragem, o que corrobora os informes dos usuários de uma restauração parcial", informou a Netblocks em uma publicação nas redes sociais.

sw/mb/an/mvv

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar