Incêndios no sul do Chile deixam 15 mortos e mais de 50.000 evacuados

Os incêndios florestais que avançam de forma descontrolada no sul do Chile neste domingo (18) deixaram pelo menos 15 mortos, e cerca de 50.000 pessoas foram retiradas de suas residências, segundo um balanço das autoridades. Em meio ao verão no hemisfério sul, com altas temperaturas e ventos fortes, bombeiros combatem 14 focos de incêndio nas regiões de Ñuble e Biobío, cerca de 500 km ao sul de Santiago.

"Estamos enfrentando um quadro complexo", disse o ministro do Interior, Álvaro Elizalde, sobre os incêndios que devastaram várias áreas povoadas durante a madrugada.

As chamas deixam um balanço parcial de 15 mortos, concentrados na região do Biobío, segundo o ministro da Segurança, Luis Cordero, que confirmou cerca de 50.000 evacuados. O epicentro da tragédia encontra-se nas localidades de Penco e Lirquén, em Concepción, com várias casas completamente destruídas pelo fogo, constatou um jornalista da AFP no local. "Às duas e meia da madrugada, o fogo estava descontrolado. Havia um redemoinho que devorou as casas da população abaixo", contou à AFP Matías Cid, um estudante de 25 anos que reside em Villa Italia, em Penco.

A velocidade das chamas foi tamanha que "tivemos de sair apenas com o que tínhamos vestido. Acho que se ficássemos mais 20 minutos, morreríamos carbonizados", acrescentou. O prefeito de Penco, Rodrigo Vera, disse a jornalistas que só neste local 14 pessoas morreram carbonizadas. - "Não sobrou nada de pé" -

Na vizinha Lirquén, o panorama era igualmente desolador. O incêndio avançou em "segundos e queimou várias populações". Muitos dos moradores "se salvaram do fogo porque correram para a praia", relatou à AFP Alejandro Arredondo, que mora na cidade. "Não sobrou nada de pé", acrescentou o homem de 57 anos, diante de um cenário de destruição, com infraestruturas ainda em chamas.

Lirquén é uma pequena vila portuária, com aproximadamente 20.000 habitantes, de onde são enviados para o exterior, principalmente, produtos florestais. - Incêndio "fora de controle" - As condições climáticas deste domingo "são muito difíceis" para dominar o incêndio "que está absolutamente fora de controle", assegurou o diretor da Corporação Nacional Florestal de Biobío (Conaf), Esteban Krause.