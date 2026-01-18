Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ilha de La Gomera, nas Canárias, sofre apagão

Ilha de La Gomera, nas Canárias, sofre apagão

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A ilha turística espanhola de La Gomera, no arquipélago das Canárias, se recuperava lentamente de um apagão que deixou seus 22.000 habitantes sem eletricidade neste domingo (18), informaram as autoridades locais.

A pequena ilha ficou sem energia elétrica "às 12h13" locais (09h13 de Brasília), devido à "desestabilização de um dos geradores" da central elétrica de El Palmar, que abastece o território, explicou no X o Cabildo de La Gomera, órgão governamental da ilha.

"Por motivos de segurança", esta falha fez com que "o abastecimento geral caísse, vendo-se afetados a rede elétrica e o serviço de cobertura móvel", acrescentou o Cabildo.

"Estamos fazendo um acompanhamento da situação. Neste momento, começou-se a restaurar a rede elétrica na ilha", informou no X o presidente regional das Canárias, Fernando Clavijo.

Este apagão ocorre em um momento em que La Gomera e o restante do arquipélago atlântico das Canárias estão sob alerta por fortes ondas e ventos, segundo a agência espanhola de meteorologia (Aemet).

Em julho de 2023, a ilha já tinha sofrido um apagão total, provocado por um incêndio em sua central elétrica.

Não foram registrados contratempos causados pela nova ocorrência.

du/mb/mvv

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar