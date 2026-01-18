Groenlândia agradece resposta de países europeus às tarifas de Trump

França, Alemanha, Reino Unido e outros países europeus enviaram esta semana pequenos grupos de militares para a Groenlândia a pedido da Dinamarca , o que levou Trump a ameaçar com tarifas comerciais sobre oito aliados europeus até que os EUA tenham permissão para comprar a ilha.

No sábado, os líderes europeus alertaram sobre uma "perigosa espiral descendente" em relação à ameaça tarifária de Trump, prometendo manter seu apoio à Groenlândia e à soberania da Dinamarca. Os embaixadores dos 27 países da União Europeia se reuniram neste domingo para discutir sua resposta à ameaça tarifária.

"Vivemos em tempos extraordinários que exigem não apenas decência, mas também muita coragem", disse a ministra do gabinete da Groenlândia, Naaja Nathanielsen, responsável pelos negócios, energia e minerais da ilha, em um comunicado.

Trump diz que a Groenlândia é vital para a segurança dos EUA por causa de sua localização estratégica e de seus depósitos minerais, e não descartou o uso da força para tomá-la, aumentando o alarme na Europa com a perspectiva de um confronto direto entre os países da Otan.