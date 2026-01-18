Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo sírio assume controle territorial após cessar-fogo com as Forças Democráticas da Síria

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O governo da Síria anunciou neste domingo, 18, um cessar-fogo com as Forças Democráticas Sírias (SDF), assumindo o controle de quase todo o território nacional. A medida desarticula as forças lideradas por curdos que detinham o domínio do nordeste do país por mais de uma década.

O acordo foi estabelecido após o aumento das tensões entre as forças governamentais e as SDF no início deste mês, o que resultou em um avanço militar em direção ao leste. As SDF recuaram após confrontos iniciais em uma zona de linha de frente na província de Aleppo. O Ministério da Defesa da Síria informou a suspensão dos combates nas frentes de batalha após o anúncio da conformidade entre as partes.

Desde a queda de Bashar Assad em dezembro de 2024, os novos líderes da Síria buscam estabelecer autoridade sobre o país. Em março, houve a tentativa de um acordo para fundir as SDF com o governo de Damasco, mas a implementação não ocorreu devido a acusações mútuas de violação dos termos estabelecidos.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

