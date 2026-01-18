Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fiorentina, de luto pela morte de seu presidente, vence na visita ao Bologna

Autor AFP
A Fiorentina, clube tradicional que atualmente se encontra na zona de rebaixamento, conquistou sua terceira vitória na Serie A ao derrotar o Bologna por 2 a 1 fora de casa neste domingo (18), um dia após a morte de seu presidente e proprietário americano, Rocco Commisso.

A 'Viola', cujos jogadores fizeram o aquecimento usando camisas estampadas com o nome do presidente e o número 1, venceu graças aos gols de Rolando Mandragora (19') e Roberto Piccoli (45'). 

A equipe toscana passou por momentos de tensão nos minutos finais, depois que o Bologna diminuiu aos 88 minutos, mas conseguiu sair de Emilia-Romagna com os três pontos. 

O clube, que celebrará seu centenário na próxima temporada, continua em situação delicada, na 18ª posição. Mas agora com 17 pontos, igualou a pontuação do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Lecce (17º), que enfrenta o Milan (2º) na última partida do dia.

A Fiorentina teve um início de temporada desastroso, o que levou à demissão do técnico Stefano Pioli apenas três meses após sua chegada. 

Desde o final de dezembro, a equipe vem apresentando uma melhora e agora acumula uma sequência de quatro jogos sem derrotas (duas vitórias e dois empates). 

Rocco Commisso, proprietário da Fiorentina desde 2019 e fundador do grupo Mediacom Communications, faleceu nos Estados Unidos no sábado, aos 76 anos.

--- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Pisa - Atalanta 1 - 1

- Sábado:

Udinese - Inter 0 - 1

Napoli - Sassuolo 1 - 0

Cagliari - Juventus 1 - 0

- Domingo:

Parma - Genoa 0 - 0

Bologna - Fiorentina 1 - 2

Torino - Roma

(16h45) Milan - Lecce

- Segunda-feira:

(14h30) Cremonese - Hellas Verona

(16h45) Lazio - Como

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 49 21 16 1 4 44 17 27

2. Milan 43 20 12 7 1 33 16 17

3. Napoli 43 21 13 4 4 31 17 14

4. Roma 39 20 13 0 7 24 12 12

5. Juventus 39 21 11 6 4 32 17 15

6. Como 34 20 9 7 4 28 16 12

7. Atalanta 32 21 8 8 5 26 20 6

8. Bologna 30 21 8 6 7 30 24 6

9. Lazio 28 20 7 7 6 21 16 5

10. Udinese 26 21 7 5 9 22 33 -11

11. Torino 23 20 6 5 9 21 32 -11

12. Sassuolo 23 21 6 5 10 23 28 -5

13. Parma 23 21 5 8 8 14 22 -8

14. Cremonese 22 20 5 7 8 20 28 -8

15. Cagliari 22 21 5 7 9 22 30 -8

16. Genoa 20 21 4 8 9 22 29 -7

17. Lecce 17 20 4 5 11 13 28 -15

18. Fiorentina 17 21 3 8 10 23 32 -9

19. Pisa 14 21 1 11 9 16 31 -15

20. Hellas Verona 13 20 2 7 11 17 34 -17

