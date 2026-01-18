Fiorentina, de luto pela morte de seu presidente, vence na visita ao Bologna

A Fiorentina, clube tradicional que atualmente se encontra na zona de rebaixamento, conquistou sua terceira vitória na Serie A ao derrotar o Bologna por 2 a 1 fora de casa neste domingo (18), um dia após a morte de seu presidente e proprietário americano, Rocco Commisso. A 'Viola', cujos jogadores fizeram o aquecimento usando camisas estampadas com o nome do presidente e o número 1, venceu graças aos gols de Rolando Mandragora (19') e Roberto Piccoli (45').

A equipe toscana passou por momentos de tensão nos minutos finais, depois que o Bologna diminuiu aos 88 minutos, mas conseguiu sair de Emilia-Romagna com os três pontos.

O clube, que celebrará seu centenário na próxima temporada, continua em situação delicada, na 18ª posição. Mas agora com 17 pontos, igualou a pontuação do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Lecce (17º), que enfrenta o Milan (2º) na última partida do dia. A Fiorentina teve um início de temporada desastroso, o que levou à demissão do técnico Stefano Pioli apenas três meses após sua chegada. Desde o final de dezembro, a equipe vem apresentando uma melhora e agora acumula uma sequência de quatro jogos sem derrotas (duas vitórias e dois empates).

Rocco Commisso, proprietário da Fiorentina desde 2019 e fundador do grupo Mediacom Communications, faleceu nos Estados Unidos no sábado, aos 76 anos. --- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação: - Sexta-feira:

