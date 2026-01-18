Europeus criticam tarifas, e Macron fala em usar mecanismo 'anti-coerção'
Governos europeus criticaram o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que oito países enfrentarão uma tarifa de 10% a partir do próximo mês por se oporem ao controle americano da Groenlândia.
Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Finlândia estão na lista de Trump, embora não tenha ficado claro se as tarifas afetariam a União Europeia como um bloco.
O presidente da França, Emmanuel Macron, pedirá à União Europeia que ative seu "instrumento anti-coerção" se os EUA impuserem as tarifas, disse sua equipe neste domingo, 18. A arma do bloco - nunca usada antes e apelidada de "bazuca" comercial - permite restringir importações de bens e serviços.
A ameaça de Trump cria um teste potencialmente perigoso para as parcerias dos EUA na Europa. O presidente americano indicou que as tarifas são uma retaliação ao envio de tropas simbólicas dos países europeus para a Groenlândia. Os europeus afirmaram que as tropas foram enviadas em resposta ao apelo de Trump para o reforço da segurança no Ártico.