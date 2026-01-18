Europeus criticam tarifas, e Macron fala em usar mecanismo 'anti-coerção'

Governos europeus criticaram o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que oito países enfrentarão uma tarifa de 10% a partir do próximo mês por se oporem ao controle americano da Groenlândia.

Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Finlândia estão na lista de Trump, embora não tenha ficado claro se as tarifas afetariam a União Europeia como um bloco.