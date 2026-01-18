EUA advertem aéreas sobre "atividades militares" na América Latina

Autoridade aérea dos EUA aconselhou pilotos sobrevoando áreas na América Central e as cidades de Bogotá, na Colômbia, e Guayaquil, no Equador. Aviso vem após Trump sugerir que atacaria cartéis de droga.A FAA, órgão de controle da aviação dos Estados Unidos , aconselhou pilotos nesta sexta-feira (16/01) a terem cuidado ao sobrevoar o espaço aéreo do México, da América Central e de partes da América do Sul devido a eventuais "atividades militares". O alerta é válido por 60 dias. "A FAA emitiu avisos a pilotos em áreas específicas do México, América Central, Panamá, Bogotá [capital da Colômbia], Guayaquil [Equador] e as Regiões Oceânicas de Voo de Mazatlán, e para o espaço aéreo dentro do Oceano Pacífico oriental", disse um porta-voz do órgão. As notificações citam possível interferência com sistemas globais de navegação por satélite, o que poderia causar uma "situação potencialmente perigosa". O alerta vem em meio ao aumento das tensões regionais após os Estados Unidos atacarem a Venezuela e capturarem o presidente Nicolás Maduro e a esposa dele. O episódio levou ao cancelamento de centenas de voos na região do Caribe. O aviso mais recente da FAA também vem após Trump sugerir que atacaria cartéis de droga no México. "Vamos agora começar a atingir em solo, no que diz respeito aos cartéis. Os cartéis estão comandando o México", declarou o presidente americano à emissora Fox News na semana anterior. México diz que aviso da FAA não afeta voos Apesar do alerta da FAA, as autoridades mexicanas asseguraram que ele não tem consequências operacionais para o México nem restringe o tráfego aéreo, e que não há impacto sobre a aviação civil. Autor: Shakeel Sobhan (com AFP, Reuters, dpa)