Eintracht Frankfurt demite o técnico Dino Toppmöller

O Eintracht Frankfurt anunciou neste domingo (18) a demissão do técnico Dino Toppmöller após uma série de resultados negativos que relegaram o clube à sétima posição na Bundesliga e o deixaram em situação delicada na classificação da Liga dos Campeões. "Esta decisão é o resultado de uma análise esportiva e estrutural minuciosa", explicou o clube em um comunicado, dois dias após um decepcionante empate em 3 a 3 contra o Werder Bremen.

Sétimo colocado na Bundesliga, o Eintracht Frankfurt está cinco pontos atrás do RB Leipzig (4º), e a 23 pontos do líder Bayern de Munique.

Na Liga dos Campeões, os 'Águias' ocupam atualmente a 30ª posição, com apenas uma vitória em seis partidas. O clube, que no ano passado vendeu o atacante francês Hugo Ekitiké para o Liverpool, enfrenta dificuldades principalmente devido a uma das piores defesas do campeonato alemão, tendo sofrido 39 gols desde o início da temporada. Além disso, a equipe venceu apenas uma das últimas nove partidas em todas as competições.