Copa Africana, um teste bem-sucedido para Marrocos antes da Copa do Mundo de 2030

Marrocos parece mais do que pronto: o reino norte-africano conclui neste domingo a Copa Africana de Nações (CAN) de futebol, que sediou desde 21 de dezembro, demonstrando a capacidade organizacional do país a quatro anos e meio da Copa do Mundo de 2030. Os marroquinos serão um dos anfitriões desse torneio, juntamente com Espanha e Portugal, e ainda disputam com os espanhóis para ser a sede da final, que deverá ser um duelo entre Madri e Casablanca.

A final deste domingo em Rabat, entre a seleção anfitriã e o Senegal, marca o ápice de um torneio continental que recebeu muitos elogios nas últimas semanas.

- Sem sobressaltos - A CAN é tradicionalmente um torneio assolado por problemas de organização. Às vezes, esses problemas são graves, como aconteceu em 2022 em Camarões, que já haviam tido seus direitos de sediar o torneio retirados em 2019 devido a atrasos nas obras. Quando Camarões finalmente sediaram o torneio em 2022, uma confusão em um estádio em Yaoundé resultou em oito mortes, e várias partidas tiveram que ser transferidas para outros estádios devido a problemas com os gramados.

Desta vez, no Marrocos, o foco tem sido exclusivamente no futebol, e o presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), Patrice Motsepe, elogiou as instalações de "classe mundial" que encontrou nesta competição. Mesmo após a derrota para os anfitriões nas semifinais, o técnico da Nigéria, Eric Chelle, elogiou os organizadores marroquinos pela forma impecável com a qual o torneio transcorreu. As condições dos gramados foram magníficas, apesar das fortes chuvas que atingiram grande parte do país durante esta CAN, disputada em condições de inverno.

- Projeto ambicioso - Entre as seis sedes propostas pelo Marrocos para a Copa do Mundo de 2030, o Estádio Príncipe Moulay Abdellah em Rabat (com capacidade para 69.000 espectadores) e um em Tânger com capacidade para 75.000 pessoas são considerados as joias da coroa do projeto. A quarenta quilômetros de Casablanca, o impressionante Estádio Hassan II está em construção e terá capacidade para 115.000 torcedores. Quando a AFP visitou o local no início deste mês, o estádio estava cercado por um muro perimetral, com trabalhadores da construção civil entrando e saindo, enquanto agricultores em carroças puxadas por burros passavam pela área circundante.

"Gostaríamos muito de sediar a final da Copa do Mundo de 2030 no Marrocos", disse Motsepe ao jornal esportivo italiano La Gazzetta dello Sport esta semana. As obras nos seis estádios marroquinos para a Copa do Mundo de 2030 custará aproximadamente 1,68 bilhão de dólares (cerca de R$ 9 bilhões pela cotação atual), segundo dados oficiais. Os principais investimentos do país se concentrarão na rede ferroviária, nos aeroportos e na cobertura 5G, em antecipação a um grande fluxo de visitantes esperados em 2030.