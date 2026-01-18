China: explosão em fábrica na região da Mongólia Interior mata 2 e hospitaliza 66

Uma explosão em uma fábrica na região da Mongólia Interior, na China, matou duas pessoas e deixou outras 66 hospitalizadas no domingo.

A agência oficial de notícias da China, Xinhua, informou que a explosão, que enviou densas nuvens de fumaça para o céu, ocorreu em uma planta da Baogang United Steel na cidade de Baotou por volta das 15h, horário local, e causou tremores nas áreas circundantes. O relatório também disse que três dos hospitalizados sofreram ferimentos graves e cinco pessoas permanecem desaparecidas.