Chile: incêndios florestais deixam ao menos 15 mortos, e país decreta estado de emergência

Pelo menos 15 pessoas morreram devido a violentos incêndios florestais que atingiram casas e veículos no centro-sul do Chile, o que levou o presidente Gabriel Boric a decretar estado de catástrofe e disponibilizar todos os recursos necessários para atender à emergência. O ministro da Segurança, Luis Cordero, divulgou o número mais recente de vítimas. Anteriormente, o ministro do Interior, Álvaro Elizalde, informou sobre o combate a 24 focos e disse que 50 mil pessoas deixaram suas casas. Ele também confirmou que o presidente Boric viajará para a área afetada. Além disso, disse que a previsão do tempo indica altas temperaturas para segunda-feira, 19, o que dificulta as tarefas de combate ao fogo.

Rodrigo Vera, prefeito do município de Penco, informou sobre roubos e saques na área e questionou a demora na ajuda do governo federal. Ele alertou que os abrigos estão lotados e sem alimentos.

O governador regional de Biobío, Sergio Giacaman, alertou que o número de mortos "pode ser muito maior", já que as chamas pegaram os moradores de surpresa em suas casas, sem tempo para se refugiarem. Há cerca de 20 incêndios em andamento, dos quais 12 estão em Ñuble e Biobío, a cerca de 500 quilômetros de Santiago. Os bombeiros trabalham para apagar as chamas, que já consumiram várias casas, em uma área de intensa atividade florestal. As tarefas de combate foram prejudicadas pelos ventos fortes e pela impossibilidade de entrada de aeronaves, devido às enormes nuvens de fumaça que, em suma, liberam partículas críticas e outros contaminantes. A diretora do Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, calculou em 20 mil o número de pessoas evacuadas, em uma área com uma população de 60 mil habitantes. O órgão emitiu mensagens para abandonar completamente outros nove setores, a maioria na comuna de Penco, que permanece com seus três acessos fechados.