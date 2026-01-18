Boleira desmaia durante jogo do Aberto da Austrália devido ao calor

Uma boleira desmaiou devido ao calor intenso neste domingo (18), no início do Aberto da Austrália, durante a partida entre Zeynep Sonmez e Ekaterina Alexandrova, que prontamente correram para ajudá-la. O incidente ocorreu quando Alexandrova, a 11ª cabeça de chave, estava sacando no segundo set, e a jovem desmaiou, caindo para trás, enquanto estava parada ao lado da cadeira do árbitro.

A turca Sonmez correu para ajudá-la, enquanto Alexandrova foi buscar sacos de gelo em uma bolsa térmica à beira da quadra, antes que a boleira recebesse atendimento médico.

A partida foi suspensa por alguns minutos, com as temperaturas atingindo 28°C. Quando o jogo recomeçou, Sonmez, que veio do qualifying, surpreendeu Alexandrova com uma vitória por 7-5, 4-6 r 6-4, conquistando a maior vitória de sua carreira. A jogadora de 23 anos ganhou destaque em Wimbledon no ano passado, tornando-se a primeira mulher turca a chegar à terceira rodada de um Grand Slam na era Open.