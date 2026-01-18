Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Boleira desmaia durante jogo do Aberto da Austrália devido ao calor

Uma boleira desmaiou devido ao calor intenso neste domingo (18), no início do Aberto da Austrália, durante a partida entre Zeynep Sonmez e Ekaterina Alexandrova, que prontamente correram para ajudá-la. 

O incidente ocorreu quando Alexandrova, a 11ª cabeça de chave, estava sacando no segundo set, e a jovem desmaiou, caindo para trás, enquanto estava parada ao lado da cadeira do árbitro. 

A turca Sonmez correu para ajudá-la, enquanto Alexandrova foi buscar sacos de gelo em uma bolsa térmica à beira da quadra, antes que a boleira recebesse atendimento médico. 

A partida foi suspensa por alguns minutos, com as temperaturas atingindo 28°C.

Quando o jogo recomeçou, Sonmez, que veio do qualifying, surpreendeu Alexandrova com uma vitória por 7-5, 4-6 r 6-4, conquistando a maior vitória de sua carreira. 

A jogadora de 23 anos ganhou destaque em Wimbledon no ano passado, tornando-se a primeira mulher turca a chegar à terceira rodada de um Grand Slam na era Open. 

Na segunda rodada do Aberto da Austrália, ela vai enfrentar a americana Elizabeth Mandlik, que recebeu um convite para o torneio, ou a húngara Anna Bondar. 

As temperaturas podem chegar a 40°C durante o Australian Open. A previsão é de que atinjam pelo menos 36°C esta semana.

