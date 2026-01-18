Aston Villa perde em casa para Everton (1-0) e líder Arsenal agradece

O Aston Villa, terceiro colocado, sofreu uma surpreendente derrota por 1 a 0 em casa para o Everton neste domingo (18), pela 22ª rodada da Premier League, um resultado que de forma inesperada fortalece a posição do Arsenal na liderança, apesar de os 'Gunners' não terem vencido sua própria partida. No sábado, o Arsenal empatou em 0 a 0 com o Nottingham Forest, mas as derrotas neste fim de semana de seus dois principais concorrentes, Manchester City (2º) – contra o Manchester United no sábado – e agora Aston Villa (3º), reforçaram sua vantagem.

Os 'Gunners' ampliam assim para sete pontos sua distância em relação a City e Villa neste fim de semana.

O Aston Villa tinha a oportunidade de assumir a segunda posição e diminuir para quatro pontos a desvantagem caso vencesse em seu estádio em Birmingham o Everton, que ocupa uma posição confortável no meio da tabela (10º). Mas a partida se mostrou muito difícil para a equipe desde o início. No primeiro tempo, a trave salvou o Aston Villa logo aos trinta segundos de jogo, e aos 33 minutos, um gol do Everton, marcado por Jake O'Brien, foi anulado por impedimento. O único gol da partida foi marcado aos 59 minutos pelo francês Thierno Barry, que encobriu o goleiro argentino Emiliano 'Dibu' Martínez após uma falha defensiva.

Barry, de 23 anos, marcou três gols nos últimos quatro jogos da Premier League, depois de ter marcado apenas um nos seus primeiros dezoito jogos na competição. A vitória do Everton no Villa Park também foi garantida por uma grande defesa com a mão esquerda do goleiro Jordan Pickford num chute com efeito de Morgan Rogers (72'), em uma partida que contou com a presença do técnico da seleção inglesa, o alemão Thomas Tuchel. O Aston Villa havia vencido 11 partidas consecutivas em casa em todas as competições, e essa impressionante sequência chegou ao fim.

- Lanterna Wolverhampton freia Newcastle - Na outra partida deste domingo do Campeonato Inglês, o Newcastle (8º) não conseguiu impor seu jogo na visita ao lanterna Wolverhampton, encerrando assim uma sequência de três vitórias consecutivas. Um triunfo teria colocado o Newcastle em igualdade de pontos com o Manchester United, na quinta posição, mas o empate o mantém fora da zona de classificação para as competições europeias.

A melhor chance do Newcastle surgiu aos 85 minutos, em uma dupla oportunidade que contou com um chute do brasileiro Bruno Guimarães, seguido por uma cabeçada de seu compatriota Joelinton, mas nenhuma das finalizações encontrou as redes. O Wolverhampton, por sua vez, acumula agora quatro partidas consecutivas sem derrota (três empates e uma vitória), depois de ter sofrido onze derrotas seguidas anteriormente. De qualquer forma, os 'Wolves' continuam em uma situação muito difícil, 14 pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Nottingham Forest (17º).